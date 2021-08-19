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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة دجلة في الدوري الممتاز

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه استعداداً لمواجهة وادي دجلة غدا الجمعة في الجولة 32 بالدوري المصري الممتاز على استاد الإسماعيلية.

 

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى ،محمد مجدى ، عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: باهر المحمدى ، مروان الصحراوي ، محمد هاشم ، حسين السيد ، محمد نصر ، مصطفى الزنارى ، محمد إيهاب.

خط الوسط: عماد حمدى ، محمد حسن ،عمر الوحش ،أحمد مصطفى ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، محمد عادل ، مصطفى فارس ، بابل ، محمد بيومى ، محمد الضرف ، محمود دونجا ، محمد سليمان ، محمد عبد السميع ، محمد صادق ، زياد طارق.

خط الهجوم: شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، مروان شوقى ، شيلونجو.

 

الإسماعيلي ودجلة يسعيان للهروب من الهبوط رسمياً، الفريق الساحلي بات قريباً للغاية من ضمان البقاء رسمياً حيث يحتل المركز 13 برصيد 34 نقطة، بينما يعد وادي دجلة الأقرب للهبوط باحتلال المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

 

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