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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض التجارية بدول أفريقيا

وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة

كشف أحمد  مغاوري رئيس التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة،  تفاصيل خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية في الدول الإفريقية .
 

وقال أحمد مغاوري  في مداخلة هاتفية  في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :"  خطة موضوعة لاستهداف عدد من الدول الافريقية كمرحلة أولى لإقامة المعارض التجارية المصرية فيها لزيادة الاستثمارات ".


وأضاف مغاورى :"  تم الكشف عن طلبات واحتياجات الدول الأفريقية لاستهداف هذه الدول بمنتجات المعارض التجارية المصرية ".

 

وتابع رئيس التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة :"   المعرض المصري الذي تم إقامته في جوبا في جنوب السودان  يعتبر مثال لإقامة المعارض التجارية المصرية في دول أفريقيا ، وجنوب السودان دولة خصبة بحاجة إلى الكثير من الاحتياجات والسوق الجنوب سوداني  متعطش للسلع الغذائية والسلع الكهربائية وغيرها ".

 

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رئيس الوزراء يناقش إجراءات التوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية بإفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ لمناقشة واستعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الافريقية، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومى عسل، رئيس هيئة المعارض المصرية، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

 

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية دعم وتعزيز أطر التعاون مع مختلف دول القارة الافريقية في كافة المجالات، وخاصة في المجال التجاري، وذلك بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تلك الدول.

الصناعة مصر المعارض التجارية إفريقيا اخبار التوك شو

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