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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط مالك محل بدال تموينى لبيعه المقررات التموينية فى السوق السوداء

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية، بمحافظة البحيرة لقيامه بتجميع السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، قدرت بقيمة مالية 54.918 جنيها.  

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
 

البحيرة السلع التموينية الغش التجاري السوق السوداء شرطة التموين الغش الغذائي

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