حفظ الأمن والاستقرار.. خالد عكاشة: خطة تنموية متكاملة في سيناء

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما يحدث في سيناء من تطوير و تنمية شاملة من أهم تحركات الدولة المصرية.



وأضاف عكاشة في حواره ببرنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" أهم خطوات ومحاور الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية هو ما تقوم به من تطوير داخل سيناء".

وتابع :" مصر عملت على حفظ الأمن والاستقرار والقضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، وبالتوازي يتم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى داخل سيناء ".

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وأكمل خالد عكاشة :" مصر تنفذ خطة تنموية شاملة في سيناء بداية من مشروعات تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وصولا إلى تنفيذ مشروعات تنموية في قلب سيناء ".

ولفت :" أي خطوة يتم تنفيذها تكون لخدمة المواطن الذي يعيش في سيناء ، ويتم إدخال المزيد من الاستثمارات".