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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مزاعم حمله قنبلة.. الشرطة الأمريكية تقبض على رجل بالقرب من الكونجرس..فيديو

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أذاعت فضائية روسيا اليوم عربية، لقطات يظهر من خلالها، وجود رجل يتحدث داخل شاحنة متوقفة على رصيف مشاة بجانب ما يشتبه أنها مكتبة الكونجرس وزعمت الشرطة أنه يحمل قنبلة داخل الشاحنة.

 

وقال الرجل إن "الثورة مستمرة.. إنها هنا.. أحاول الوصول (للرئيس الأمريكي) جو بايدن بالهاتف"وكانت منطقة الكونجرس المزدحمة في العادة مهجورة نسبيا نظرا لعدم انعقاد مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

أقيم سياج أمني في المنطقة بعد هجوم لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب

 

وأقيم سياج أمني في المنطقة بعد هجوم لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس والذي أسفر عن سقوط قتلى في السادس من يناير، لكن السياج أُزيل بحلول منتصف يوليو.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة إنها تتفاوض مع رجل يشتبه أن بحوزته شحنة ناسفة في شاحنة صغيرة قرب مبنى الكونغرس، ما ترتب عليه إخلاء مبان مجاورة، فيما هرعت سيارات الطوارئ إلى المكان الذي يبعد 2.5 كيلومتر عن البيت الأبيض.

 

قنبلة الشرطة الأمريكية الكونجرس داخل الشاحنة دونالد ترامب

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