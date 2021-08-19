أسامة جلال: بيراميدز الفترة الماضية لم يكن موفقا رغم تفوقه

عبر أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب أسوان بهدفين دون مقابل، موضحا أن بيراميدز يسعى لإنهاء الدوري في المركز الثالث، وإنهاء سلسلة التعادلات والنتائج غير الجيدة والتي لا تليق بالنادي في الفترة الأخيرة.

أوضح أن الفترة الماضية لم يكن الفريق موفقا رغم تفوقه وتقديمه مباريات قوية للغاية وفي النهاية كان هناك سوء توفيق، وفي النهاية يخسر بيراميدز النقاط واللاعبون هدفهم إنهاء البطولة بأفضل شكل.

أسامة جلال أكد أن اللعب في صفوف المنتخب الأول هو حلمه الذي يتمنى أن يتحقق بعد تقديم بطولة جيدة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي ويتمنى أن يقع عليه اختيار المدير الفني حسام البدري ويتمنى كذلك التوفيق للمنتخب، والهدف الرئيسي هو إنهاء الموسم بأربعة انتصارات متتالية.