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رئيس التحرير
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تحقيقات

الأطباء والتسرب من المنظومة | ماذا نحتاج لإنقاذ مهنة الطب؟

الدكتورة وجيدة أنور
الدكتورة وجيدة أنور

كشفت دراسة أجراها المكتب الفني لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية في بداية العام الجاري، أن عدد  الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن المعاش، يبلغ حوالي 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالي 82 ألف طبيب، فى جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المسجلين و الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.

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الأطباء والتسرب من المنظومة 

ويتضح من خلال المقارنة بين إجمالي من يعملون بالقطاع، ومن هم مسجلون ولديهم تراخيص مزاولة المهنة، أن هناك حوالي 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية، لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 434 مواطنا، وذلك طبقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما تخلص دراسة وزارة الصحة إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنا.

ولتسليط الضوء على المهنة بشكل عام وأزماتها المتلاحقة وتسريب الأطباء من المنظومة، قالت الطبيبة المخضرمة عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، الدكتورة وجيدة أنور، إن قصة الأطباء والأزمات المتعلقة بعملهم قصة طويلة جدا ويتداخل فيها أطراف عدة.

وأضافت «أنور» في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن حلول أزمات المهنة تحتاج إلى جلسة حوار تجمع كل من له علاقة بالمهنة من عاملين ومسؤولين وجهات معنية»، لافتة أن هناك «أمور تتعلق بحب المهنة ونفسية الطبيب وطريقة تعامله مع الآخرين والقسم الذي أقسمه والقوانين واللوائح والثواب والعقاب والبدلات والمكافآت وظروف العمل والتشغيل والتوزيع والتخصصات حسب حبه».

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قانون التأمين الصحي وإنقاذ المهنة

وأكدت أن «مهنة الطب خاصة وتبنى على الإنسانية وليست المال، والإنسانية هنا تعني التربية، فمن يعمل طبيب يجب أن يكون معطاء وتطوع ولا يحسبها بالوقت والمادة»، معقبة «توجد قيم وأخلاقيات للعاملين في مهنة الطب لا بد من توافرها في الطبيب».

ولفتت أن «المنظومة ككل تحتاج إلى فكر جديد وطريقة جديدة توفر للطبيب ما يناسبه، حيث يصبح عمله مصدر دخله في ظل "تكويش" الأطباء الكبار على سوق العمل»، مشيرة إلى أن «قانون التأمين الصحي الجديد سيوفر للطبيب احتياجاته»

الأطباء الأعلى للجامعات المنظومة الطبية المصرية منظمة الصحة العالمية تراخيص مزاولة المهنة

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