نشرة التحقيقات .. الهيدروجين الأخضر يغزو سوق الطاقة |عدو جديد لحركة طالبان

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الخميس 19 أغسطس ..

«مصر تخطو خطوات جادة نحو إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر»، هذا ما كشف عنه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الخميس.

وقال شاكر في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن «يكون الهدف الرئيسي تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصةً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تمشياً مع التوجه العالمي في هذا المجال».

وتابع أنه «تم تشكيل لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب، والبحث في جميع البدائل الممكنة لـ توليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال».

وأوضح شاكر أن «مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض في الطاقة المتجددة إلى أوروبا عن طريق الربط الكهربائى مع قبرص أو كريت باليونان.

وأضاف أن «مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تمتلكها مصر، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61%عام 2040».

بدأت دول العالم تبحث عن مخرج للأزمة الأفغانية، وذلك عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، ومن ثم هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الإمارات، ومحاولات الآلاف الهروب من جحيم طالبان، ليظهر ضوء من نهاية النفق المظلم، وذلك عبر أحمد مسعود، نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالًا لأحمد مسعود نجل زعيم الأقلية الطاجيكية في أفغانستان الراحل أحمد شاه مسعود، الذي قاد حركة مقاومة مسلحة ضد حركة طالبان قبل أن تغتاله الأخيرة في 9 سبتمبر 2001، قبل يومين فقط من هجمات 11 سبتمبر.

تزال تطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا وتحديدا في أفغانستان التي تولت فيها حركة طالبان زمام الأمور عقب هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني وسقوط العاصمة كابول محط اهتمام المجتمع الدولي خاصة الدول الكبرى والتي لها مصالح في هذه المنطقة أو تمر من خلالها مصالحها.

وعقب سقوط كابول وارتقاء حركة طالبان لسدة الحكم في البلاد، تحدث كثير من المراقبين عن موقف الحركة من دول الجوار خاصة روسيا وإيران والصين، وهل الحركة قادرة على بناء علاقات اقتصادية وسياسية مع المجتمع الدولي الذي يخشى من فكرة تقبل صعود طالبان لما لها من ماض دموي وأفكار لا تتماشى مع العصر؟.

وللحديث حول النقطتين وغيرهما من نقاط أخرى تخص الحركة، أفكارها، أبرز قادتها، استضاف موقع «صدى البلد»، نهلة عبد المنعم الباحثة بمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس.