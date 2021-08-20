عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات .. الهيدروجين الأخضر يغزو سوق الطاقة |عدو جديد لحركة طالبان

مقاتلو طالبان
مقاتلو طالبان

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الخميس 19 أغسطس ..

الهيدروجين الأخضر |سوق واعدة واستثمارات متوقعة بـ 12 تريليون دولار في 2050

«مصر تخطو خطوات جادة نحو إنتاج وتصدير  الهيدروجين الأخضر»، هذا ما كشف عنه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الخميس.

وقال شاكر في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن «يكون الهدف الرئيسي تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصةً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تمشياً مع التوجه العالمي في هذا المجال».

وتابع أنه «تم تشكيل لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب، والبحث في جميع البدائل الممكنة لـ توليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال».

وأوضح شاكر أن «مصر تتمتع  بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض في الطاقة المتجددة إلى أوروبا عن طريق الربط الكهربائى مع قبرص أو كريت باليونان.

وأضاف أن «مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تمتلكها مصر، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61%عام 2040».

التبعية عار .. نجل عدو طالبان يقود المقاومة من وادي بانشير الأفغاني

بدأت دول العالم تبحث عن مخرج للأزمة الأفغانية، وذلك عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، ومن ثم هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الإمارات، ومحاولات الآلاف الهروب من جحيم طالبان، ليظهر ضوء من نهاية النفق المظلم، وذلك عبر أحمد مسعود، نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالًا لأحمد مسعود نجل زعيم الأقلية الطاجيكية في أفغانستان الراحل أحمد شاه مسعود، الذي قاد حركة مقاومة مسلحة ضد حركة طالبان قبل أن تغتاله الأخيرة في 9 سبتمبر 2001، قبل يومين فقط من هجمات 11 سبتمبر.

طالبان تغير جلدها | الحركة تستعين بـ أعدائها لرسم صورة مغايرة دوليا

تزال تطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا وتحديدا في أفغانستان التي تولت فيها حركة طالبان زمام الأمور عقب هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني وسقوط العاصمة كابول محط اهتمام المجتمع الدولي خاصة الدول الكبرى والتي لها مصالح في هذه المنطقة أو تمر من خلالها مصالحها.

طالبان تغير جلدها | الحركة تستعين بـ أعدائها لرسم صورة مغايرة دوليا

وعقب سقوط كابول وارتقاء حركة طالبان لسدة الحكم في البلاد، تحدث كثير من المراقبين عن موقف الحركة من دول الجوار خاصة روسيا وإيران والصين، وهل الحركة قادرة على بناء علاقات اقتصادية وسياسية مع المجتمع الدولي الذي يخشى من فكرة تقبل صعود طالبان لما لها من ماض دموي وأفكار لا تتماشى مع العصر؟.

وللحديث حول النقطتين وغيرهما من نقاط أخرى تخص الحركة، أفكارها، أبرز قادتها، استضاف موقع «صدى البلد»، نهلة عبد المنعم الباحثة بمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس.

الهيدروجين الهيدروجين الاخضر كابول حركة طالبان طالبان الرئيس عبد الفتاح السيسي الكهرباء

موضوعات متعلقة

بعد الهروب من طالبان.. ذو الـ 5 سنوات يلقى مصرعه من شرفته في لندن

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: نخطو خطوات جادة نحو إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

ترشيحاتنا

مباحثات حول أفغانستان بين ماكرون وبايدن

عماد متعب يوجه رسالة لـ المسؤولين بشان مؤمن زكريا

البيت الأبيض يرد على تقارير معرفة واشنطن بموعد سقوط أفغانستان

حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد لضيق المكان؟ الإفتاء تجيب

تعرف على سعر ومواصفات سماعات جوجل اللاسلكية Pixel Buds A-Series

بقدرات خارقة .. HONGQI S9 تتحدى الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

السعودية .. قرار عاجل من النيابة بشأن مسيئين للسيدة عائشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ