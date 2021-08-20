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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية فى القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

امرت نيابة الخانكة فى القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهما وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائهما.

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كما أمرت النيابة بتحريز السلاح والمخدر المضبوطين وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد قيام عاطلين سبق اتهام أحدهما بقضيتى سلاح ومخدرات بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.


وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين "ع ح ع" 40 سنة عاطل و"ص م م" 38 سنة عاطل وبحوزة الأول بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وبحوزة الثاني كمية من مخدر الحشيش تزن 500 جرام وجرى تحرير محضر بالواقعة.


من ناحية أخري أصيب شخصين فى مشاجرة نشبت بين طرفين بمنطقة الكوم الأحمر فى القليوبية بسبب خلافات حول الإرث تعدى كلا من الطرفين على الآخر بسلاح أبيض سكين جرى نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الكوم الأحمر دائرة المركز ووقوع مصابين.


وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول "أحمد ع م" 32 سنة عامل مصاب بجرح قطعى بالرأس وآخر باليد اليسرى وجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالبطن وشقيقه ""محمد ع م" 30 سنة و وطرف ثان "يونس ع أ"، 38 سنة عامل ومصاب بجرح شبه نافذ بالفخذ الأيسر و"مصطفى ع ا"، 23 سنة عامل.


وتبين وجود خلافات حول الإرث بين الطرفين لوجود علاقة نسب بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر باستخدام سلاح أبيض "سكين" وإحداث ما بهم من إصابات وجرى نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية النيابة العامة المواد المخدرة الإتجار بالمواد المخدرة رجال المباحث

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