بإطلالة كلاسيكية.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على انستجرام

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستان باللون الفيروزي الفاتح، وبتسريحة شعر مميز أكملت طلتها التي نالت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكانت قد وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة إلى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

ونشرت لقاء الخميسي، صورة لزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، و علقت قائلة: "محمد عبد المنصف خط احمر، اي حد تسول له نفسه انه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد، خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى .. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي ! #السجن_والغرامة".

وأضافت لقاء الخميسي:"رسالة لمسيئي الأدب والمتعدين ، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق..



اتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل .. يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد".

جدير بالذكر أنه شاركت الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.



مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.