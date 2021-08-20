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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، الأيام الحالية ، وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، معقبة: "إحنا في المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام".

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة العظمى بمدن السواحل الشمالية تتراوح بين 30 لـ 31 درجة ، و40 درجة مئوية بمدن جنوب البلاد ، موضحة أن تلك هي المعدلات الطبيعية ، والتي ارتفعت بشكل كبير في أول أسبوعين من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة هي السبب وراء الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تسبب ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

وتابعت : مازال الطقس حار في الفترات الأولى من الصباح الباكر، وتزداد كلما اقتربنا من مناطق بعيدة عن الظل، وتتحسن بشكل ملحوظ بمجرد غروب الشمس.

تحسن ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20 -8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان أن ذلك يدل على انكماش منخفض الهند الموسمي وسيطرة المرتفع الأزوري بأجوائها المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري يصل إلى القاهرة .

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

الإسماعيلية 35 24

الدقهلية 34 25

الغردقة 39 28

المنيا 36 24
 

درجات الحرارة الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التنبؤات نسبة الرطوبة اخبار التوك شو

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