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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه المصري البورسعيدي في الدورى

الاهلي - المصري
الاهلي - المصري

يستضيف النادي الأهلي منافسه المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

يحاول النادي الأهلي بقيادة مدربة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط علي أمل تأجيل حسم لقب بطولة الدورى المصري .

صراع لقب الدورى بين الاهلي والزمالك 

وفي حال خسارة الأهلي وفوز الزمالك تتوج القلعة البيضاء رسميا بلقب بطولة الدوري المصري ، أما في حالة خسارة الفارس الأبيض وفوز الأهلي يتم تأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة ويصبح الفارق بينهما نقطة وحيدة.


علي الجانب الآخر يسعي علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تحقيق الفوز للوصول للمركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز .

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 73 نقطة في حين جاء فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة 
 

النادي الأهلي الأهلى المصري الدوري المصري الزمالك

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