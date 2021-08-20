250 جنيها لكل متبرع .. مديرة المشروع القومي للتبرع بـ بلازما الدم تكشف تفاصيل المبادرة

قالت الدكتورة نيفين النحاس ، مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ، على خلفية انطلاق مبادرة التبرع بـ " بلازما الدم " ، إن التبرع بالبلازما له فوائد للمتبرع والشخص المريض ، موضحة أنها تساعد الجسم على تجديد الجسم لها ، وهي بمثابة عملية تنشيطية للجسم .

ولفتت الدكتورة نيفين النحاس ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن البلازما تمر على عملية صناعية مبسطة يتم استخراج منها بعض من المشتقات ، والتي تستخدم في علاج أمراض كثيرة ، مثل أمراض " الهيموفيليا " .

وتابعت مديرة مشروع التبرع ببلازما الدم أن مصر كانت تستورد " بلازما الدم " من الخارج ، ومع جائحة كورونا أًصبح من الصعب استيرادها من الخارج ، مما دعا لضرورة توطين صناعات البلازما ، وتأمين حياة المرضى .

وأشارت إلى أن " بلازما الدم " يعالج أمراض مثل الكبد ، والحروق ، وسرطان الدم ، معقبة :" فيه مرضى كتير مستنين ده " .

وشرحت طريقة التبرع ببلازما الدم ، موضحة أن التبرع يتم كل أسبوعين ، ومن سن 18 لـ 60 عاما ، ويتم إجراء تحاليل للمريض بالمركز ، قبل أخذ العينة منه ، ويتم مراعاة مصروفات التنقل ، وصرف مبلغ 250 جنيها لكل متبرع .

ما مدى فاعلية علاج فيروس كورونا بـ بلازما الدم؟.. العلماء يجيبون

أفاد مجموعة من الأطباء، بأن بلازما الدم من المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لم تساعد المصابين حديثا بالوباء عند اختبارهم.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أجرت الدراسة الجديدة، اختبارا على حوالي 500 مريض كانوا يعانون أعراض فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، في غرف الطوارئ بالمستشفى.

وتلقى نصفهم البلازما الغنية بالأجسام المضادة التي تبرع بها مرضى فيروس كورونا المتعافين، بينما تلقى نصفهم الآخر جرعات وهمية.

وكانت النتائج متشابهة، وحوالي 30% من المجموعتين أصيبوا بالمرض بما يكفي للعودة إلى المستشفى، وتوفي 5 مرضى في مجموعة البلازما مقارنة بموت واحد في المجموعة الأخرى.

وتعتبر نتائج التجربة أحدث خيبة أمل للعلاج الذي يعرف باسم "بلازما النقاهة" وفقا للدراسة الحديثة.