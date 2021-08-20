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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

250 جنيها لكل متبرع .. مديرة المشروع القومي للتبرع بـ بلازما الدم تكشف تفاصيل المبادرة

بلازما الدم
بلازما الدم

قالت الدكتورة نيفين النحاس ، مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ، على خلفية انطلاق مبادرة التبرع بـ " بلازما الدم " ، إن التبرع بالبلازما له فوائد للمتبرع والشخص المريض ، موضحة أنها تساعد الجسم على تجديد الجسم لها ، وهي بمثابة عملية تنشيطية للجسم .

ولفتت الدكتورة نيفين النحاس ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن البلازما تمر على عملية صناعية مبسطة يتم استخراج منها بعض من المشتقات ، والتي تستخدم في علاج أمراض كثيرة ، مثل أمراض " الهيموفيليا " .

وتابعت مديرة مشروع التبرع ببلازما الدم أن مصر كانت تستورد " بلازما الدم " من الخارج ، ومع جائحة كورونا أًصبح من الصعب استيرادها من الخارج ، مما دعا لضرورة توطين صناعات البلازما ، وتأمين حياة المرضى .

وأشارت إلى أن " بلازما الدم " يعالج أمراض مثل الكبد ،  والحروق ، وسرطان الدم ، معقبة :" فيه مرضى كتير مستنين ده " .

وشرحت طريقة التبرع ببلازما الدم ، موضحة أن التبرع يتم كل أسبوعين ، ومن سن 18 لـ 60 عاما ، ويتم إجراء تحاليل للمريض بالمركز ، قبل أخذ العينة منه ، ويتم مراعاة مصروفات التنقل ، وصرف مبلغ 250 جنيها لكل متبرع . 

ما مدى فاعلية علاج فيروس كورونا بـ بلازما الدم؟.. العلماء يجيبون

أفاد مجموعة من الأطباء، بأن بلازما الدم من المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لم تساعد المصابين حديثا بالوباء عند اختبارهم.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أجرت الدراسة الجديدة، اختبارا على حوالي 500 مريض كانوا يعانون أعراض فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، في غرف الطوارئ بالمستشفى.

 

وتلقى نصفهم البلازما الغنية بالأجسام المضادة التي تبرع بها مرضى فيروس كورونا المتعافين، بينما تلقى نصفهم الآخر جرعات وهمية.

 

وكانت النتائج متشابهة، وحوالي 30% من المجموعتين أصيبوا بالمرض بما يكفي للعودة إلى المستشفى، وتوفي 5 مرضى في مجموعة البلازما مقارنة بموت واحد في المجموعة الأخرى.

 

وتعتبر نتائج التجربة أحدث خيبة أمل للعلاج الذي يعرف باسم "بلازما النقاهة" وفقا للدراسة الحديثة.

 

 

بلازما الدكتورة نيفين النحاس مشتقات البلازما اخبار التوك شو هذا الصباح

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