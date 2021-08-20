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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجه جاد من الدولة لمكافحة كورونا بالتوسع في حملة التطعيمات الشاملة

النائب الطاهر عبد
النائب الطاهر عبد الحميد عضو لجنة الإسكان

قال النائب الطاهر عبد الحميد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاعه يوميًا على نتائج تطعيم العاملين بالدولة رسالة واضحة، بوجوب التطعيم ونشره على أوسع نطاق بين المواطنين باعتباره سلاح فعال ضد فيروس كورونا.

وأشاد عبد الحميد في تصريحات له، بدعوة وزيرة الصحة، لجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح، وذلك للعمل على تطعيم جميع عناصر قطاع التربية والتعليم المدرسين وأفراد الأمن والعمل قبل بدء الموسم الدراسي.

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كما أشار عضو إسكان النواب إلى العمل كذلك، على البدء في تطعيم العاملين بالشركات الحكومية الكبرى، مثل البترول والحدي والإسمنت والمجمعات الصناعية بالمدن الصناعية.

 

واضاف النائب إن هذه الدعوة الشاملة للتطعيم، غرضها تعميم اللقاحات على النسبة الأكبر من المصريين، وبالخصوص في التجمعات مثل المدارس والمصالح الحكومية والوزارات والمؤسسات وغيرها، وذلك كاجراء احترازي لمجىء موجة رابعة من كورونا وفق بعض التقديرات مع حلول فصل الشتاء.

 

وافاد عضو مجلس النواب، إن مصر لم تتأخر في استيراد اللقاحات المختلفة، منذ شهور كما إنه تم تطعيم نحو 5 ملايين مواطن بما يؤكد أن عملية التطعيم تسير على قدم وساق وببذل كل الجهود.

 

واختتم عضو البرلمان بأن مصر استطاعت وعبر اجراءت صحية واحترازية عالية ان تهزم الثلاث موجات السابقة من فيروس كورونا، وقادرة  تماما على اقتلاع الجائحة من البلاد.

كورونا مجلس النواب الرئيس السيسي التربية والتعليم المصالح الحكومية

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