رفعت فياض يكشف سبب اختفاء نسبة الـ100% في الثانوية

قال الكاتب الصحفى رفعت فياض: إن نتيجة الثانوية العامة في هذا العام مقبولة، بصرف النظر عن الدرجات المنخفضة، وكشف أن نسبة النجاح فى هذا العام قريبة من العام الماضي.



وأضاف رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأصل المصري" تقديم الإعلامي محمد الغرباوي، و سارة جمال، المذاع على قناة الصحة والجمال، أن الدرجات العالية فى الثانوية العامة اختفت لآن الامتحانات كانت تعتمد على الفهم وليس الحفظ كما كان فى السنوات الماضية.



ولفت إلى أن الامتحانات هذا العام كانت بها 10% تقيس قدرات الطالب المتميز، ولذلك لم نجد أى طالب فى الشعبة الأدبية حصل على 95%، ولم نجد طالب فى الثانوية حصل على نسبة 100% بجميع التخصصات العلمية و الأدبية.



وأشار إلى أن الجميع كان يتوقع هذا الانخفاض ، وكشف أن هناك 20 ألف طالب فقط فى شعبة العلمي، “رياضة و علوم” حصل على درجات بين 90 لـ 95%.



وأكد أن العام الماضي كان هناك درجات فلكية، فهناك 90 ألف طالب حصل على درجات بين 90 لـ 95%، و هناك 90 ألف أخرين حصلوا على درجات بين 95 لـ 100%.



