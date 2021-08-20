إزاي تعرف العسل الطبيعي من المغشوش.. فيديو

كشف الدكتور محمد فتح الله، رئيس قسم النحل بـ وزارة الزراعة ، عن طريقة التفرقة بين النحل الطبيعي والنحل المغوش، موضحا أن العسل بصفته منتج طبيعي لا يحتوي على إضافات، وللتأكد من جودته لابد من الكشف عليه بمعامل متخصصة، وجميع ما يقال عن اختبارات بدائية بمواقع السوشيال ميديا، ليست مبنية على أساس علمي، والضمان الوحيد هو شرائه من مكان موثوق فيه.



وعرض محمد فتح الله، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، خلية لشرح كيفية إنتاج العسل داخل الخلية، مؤكدا أن النحل مسئول عن ثلث الغذاء بالعالم، ويزيد من نسبة انتاج الموالح.

وأوضح أن النحل يزيد من الميزة التنافسية للمحاصيل، ويعطيها جودة أكبر، ومثال على ذلك محصول الفراولة وفول الصويا.



وأكد أن الوزارة تقوم بتذليل العقبات أمام الشباب الراغبين ببدء مشروع المنحل، ومنها التغيرات المناخية العالمية ، وضعف المرعى الزراعية .

ونصح بضرورة اللجوء للمنحل الذي يستطيع أن يتأقلم مع البيئة المحلية ، مع ضرورة توفير ماء نظيف للنحل ، وإضافة صندوق تهوية لتقليل الإجهاد الحراري .