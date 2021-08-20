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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة: تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال في إيطاليا

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، في الحصول علي المستحقات المالية لـ 4 عمال مصريين يعملون في مجال التشييد والبناء، حيث بلغ إجمالي المستحقات  8 ألاف و200 يورو، أي ما يعادل  و160 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة مستحقات 4 عمال مصريين  يعملون في مجال التشييد والبناء ،  وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال عزت عمران والدكتور محمود حمزاوي الملحقين العماليين، رئيساً مكتب التمثيل العمالي  بميلانو، في تقريرهم للوزير: إن المكتب  نجح في الحصول علي مستحقات العمال الأربعة وهم : "مختار.ف"، و"سمير. م .ع"،  و"سعيد.ع" و"أنور.ع"  بعد تسوية الخلاف مع صاحب العمل الذي نشا منذ 2019 ، حيث يعملوا في مجال التشييد والبناء وتم حدوث الخلاف عند تقفيل الحسابات وتسليم الأعمال المنفذه ، وكانت قيمة مستحقات العمال حوالي 8200  يورو أي مايعادل 160000 جنيه مصري وتم تحرير ايصالات أمانه متبادله من الطرفين.

وتم تدخل المكتب العمالي منذ ذلك التاريخ، وتم حل الخلاف بعد ما يقرب من 3 سنوات واستلم العمال حقوقهم ، فضلا عن تحرير محضر بذلك وقام المكتب العمالي باسترجاع وإيصالات الأمانه المتبادلة، وتم التاكيد علي الكل أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة في خدمة الجميع. 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي القنصلية العامة المصرية بميلانو هيثم سعد الدين وزارة القوى العاملة الحصول علي مستحقات العمال تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال بإيطاليا

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