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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.42 %

انخفاض سعر النفط
انخفاض سعر النفط

سجّل سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة انخفاضاً اليوم بنسبة 0.42 %، ليصل إلى 66.17 دولاراً أمريكياً للبرميل.


و تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.38 % لينهي تداولاته عند 63.26 دولاراً أمريكياً للبرميل.

يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط وتكبد خسائر أسبوعية تزيد عن 5%إذ أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

نال عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام.

وقال محللو السلع الأولية لدى إيه.إن.زد في مذكرة القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط وذلك بحسب وكالة رويترز.

 

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