أخطر الأمراض.. خبيرة تحذر من السمنة المفرطة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مرض السمنة من أخطر الأمراض، مشيرة إلى أن هناك مريضة اضطرت إلى تغيير منزلها بسبب عدم قدرتها على الصعود والنزول.

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها مع برنامج "مش بالحجم" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب أن يكون كل شخص له إرادة فى خسارة وزنه، ولا يجب أن يشعر باليأس إطلاقا أمام هذا المرض.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن العظام أول ما يتضرر في الجسم نتيجة زيادة الوزن، خاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أنه في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.

وأكدت دعاء سهيل أن خفض الوزن أمر ممكن من خلال تناول جميع أنواع الطعام، ولكن بكميات أقل، معقبة: "أنا أتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات، ومريض السمنة غير ممنوع من تناول المحشي، ولكن بنسب قليلة معتدلة".

ونوهت خبيرة التغذية العلاجية بأن خفض الوزن في البداية يكون سهلا، خاصة أن الدهون التي يتخلص منها الجسم في البداية هي الثنائية والأحادية، أما الدهون الثلاثية فتأخذ بعض الوقت للتخلص منها.