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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دعاء سهيل: تقدم العمر أحد أسباب قلة الحرق

دعاء سهيل، استشاري
دعاء سهيل، استشاري تغذية علاجية

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن هناك 3 أجهزة مسئولة عن الحرق داخل الجسم، وهم الغدة الدرقية والرحم والمرارة، مشددة على أن التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في الحرق.
 

وأضافت دعاء سهيل خلال لقائها مع برنامج "مش بالحجم" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحالة النفسية تؤثر بقوة على هرمونات الجسم مما تتسبب في حدوث سمنة ونحافة.
 

وأشارت خبيرة تغذية علاجية، إلى أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا، مضيفة: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب" .
 

وتابعت دعاء سهيل، أن الشخص الذي يتمتع بجسم رشيق لديه مناعة قوية، مشيرة إلى أن أجهزة الجسم من المستحيل أن تقوم بمهامها على أكمل وجه في ظل وجود الخلايا الدهنية ، خاصة في منطقة البطن.

 

دعاء سهيل التغذية العلاجية الحرق الوزن اخبار التوك شو

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