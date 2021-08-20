تشميع 21 محلًا بدون تراخيص ومصادرة 78 توك توك فى الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملاتها لضبط المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة لمزاولة انشطة بدون ترخيص.

ويأتي ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات علي مدار اليوم للتصدي لظاهرة الإشغالات وكافة أشكال التعدي الموجودة بالطرق العامة لتيسير الحركة المرورية .

شن حى بولاق الدكرور حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع " ناهيا وطابق الديابه والمصرف وأكتوبر والعشرين ومنطقة العلا وأحمد حمدى وأحمد ماهر وبهجت والشوربجى وأسماعيل العسرى وشارع حسن محمد حسن وعباس العقاد وفاطمة الزهراء وأبو النجا والمساكن والاربعين وترعة عبدالعال 2 احمد الخطيب " .



وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٢١ محل لمزاولة أنشطة دون الحصول علي التراخيص اللازمة إلي جانب ضبط عدد ٧٨ مركبة توك توك و ٧ سيارات ميكروباص و3 سيارة نقل لإعاقه حركة سير المارة والتعدي علي الطريق بالإضافة الي رفع و ٣٨٣ كرسى متنوع و ٢٧ تروسيكل لباعة جائلين و ٥ ميزان و٣ ترابيزة و ٣ ثلاجة و ٢ شمسية و ٢ مرجيحة كبيرة و ٢ ونش و ٨ شيشة و ٢ استاند و ٢ تروللى و ١٥ ماكينة خياطة و٤ باب حديد و ٣ براويطه .

كما تم إزالة أعمال بناء مخالف في المهد وكذا إزالة جمالون على أرض فضاء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحى وذلك بمتابعه عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور .