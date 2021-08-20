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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. دراسة لتقييم فاعلية جرعة منشطة من لقاح كورونا

صدى البلد

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي ل‍فيروس كورونا بالبحرين أنه بصدد إطلاق دراسة لتقييم فاعلية إعطاء الجرعة المنشطة لمن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم سبوتنيك.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية فإنه في ظل الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، يمكن لهذه الفئة اختيار أخذ تطعيم (فايزر -بيونتيك) أو أخذ نفس نوع تطعيم الجرعة الأولى والثانية (سبوتنيك) كجرعة منشطة، وذلك بعد مراجعة الوثائق والبيانات من قبل الجهات المختصة التي بينت دعمها لهذه الدراسة الواعدة.

وبيّن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بأنه يمكن للراغبين من هذه الفئة ممن تنطبق عليهم الشروط المشاركة في هذه الدراسة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع ل‍وزارة الصحة healthalert.gov.bh أو عبر تطبيق «مجتمع واعي» من خلال اختيار التسجيل لأخذ جرعات منشطة ضمن خيار التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

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وكان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا قد أعلن في مايو الماضي عن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة البحرين على تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا بتطعيم (فايزر وبيونتك) المضاد لفيروس كورونا بجرعتين، بعد أن تدارست اللجنة جميع التوصيات الصادرة عن الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم بالأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة عبر تقديم التطعيم، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس.

ونوّه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بأنه نظرًا لكون هذه الفئة العمرية التي تتراوح بين 12 و17 عامًا عرضةً للإصابة بالفيروس ومضاعفاته فقد تم الأخذ بعين الاعتبار تأمين التطعيم لوقايتهم من الإصابة به أو مضاعفاته التي قد تكون خطرة عليهم عن طريق الحصول على التطعيم لتحصينهم من الفيروس.
 

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا البحرين كورونا فيروس كورونا الجرعة المنشطة تطعيم سبوتنيك

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