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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

الاهلي
الاهلي

يستضيف النادي الأهلي منافسه المصري البورسعيدي اليوم مساء علي استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

موعد مباراة الاهلي والمصري البورسعيد 

تقام مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناةON Time Sports 2 HD . 

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون -  ياسر إبراهيم - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي -  محمد مجدي أفشة

وسط الهجوم: حسين الشحات - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع ضد الاهلي  

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد شديد قناوي - عمرو موسى - أحمد شوشة - كريم العراقي

الوسط: إسلام عطية - حجاج عويس - حسن علي - كازادي كاسونجو - جريندو

الهجوم: عمر كمال عبد الواحد

الاهلي والمصري 


يحاول النادي الأهلي بقيادة مدربة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط علي أمل تأجيل حسم لقب بطولة الدورى المصري .


علي الجانب الآخر يسعي علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تحقيق الفوز للوصول للمركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز .

صراع لقب الدورى بين الاهلي والزمالك

وفي حال خسارة الأهلي وفوز الزمالك تتوج القلعة البيضاء رسميا بلقب بطولة الدوري المصري ، أما في حالة خسارة الفارس الأبيض وفوز الأهلي يتم تأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة ويصبح الفارق بينهما نقطة وحيدة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 73 نقطة في حين جاء فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

 

الأهلى المصري المصري البورسعيدي الدوري الاهلي والمصري البورسعيد

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