مخالفات بالجملة.. أمن الجيزة ومكافحة المخدرات يستهدفان 11 مركزا لعلاج الإدمان في أكتوبر

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة مُكبرة إستهدفت مراكز علاج الإدمان في محافظة 6 أكتوبر.

استهدفت الحملة التي اشرف عليها اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان.

وقد أسفرت جهود تلك الحملة التي تراسها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر عن إستهداف11 مركز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسمى شرطة أول وثان 6 أكتوبر وأشارت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر الى وجود عدد من المخالفات تضمنت عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود فريق طبي وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

تم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وكانت استهدفت مباحث الجيزة عددا من أوكار ترويج المخدرات بمحيط دور الأيتام بنطاق مدينة 6 أكتوبر حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتى قسمى شرطة (أول وثان أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لإستهدافهم حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (8) متهمين لـ (7) منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (2 طبنجة - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من مخدر الهيروين – كميات من مخدر الإستروكس) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.