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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"مصر للطيران" تنقل 11 ألف راكب على متن 87 رحلة جوية.. اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الجمعة، 87 رحلة جوية، تنقل على متنها قرابة 11 ألف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

رحلات مصر للطيران

 

وتنظم مصر للطيران، 87 رحلة جوية بمعدل 69 رحلة دولية إلى تورنتو، دبي، بغداد، لاجوس، كازبلانكا، أكرا، تونس، مدريد، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، روما، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس ابابا، واشنطن، إربيل.

 

كما تسير مصر للطيران، 15 رحلة داخلية الى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٣رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10937 راكبا .

إجراءات احترازية


وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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