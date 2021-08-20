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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعقيم المساجد والأحياء والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور

رش الشوارع
رش الشوارع

شهدت مدن وقرى دسوق وبيلا والحامول وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم، إضافة إلى تطهير وتعقيم المساجد، قبل وبعد صلاة ظهر الجمعة، وأمام وحول المصالح الحكومية والبريد والبنوك، إضافة لأعمال الرش، لمقاومة الحشرات الطارئة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. ‏


قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يجرى تكثيف أعمال تعقيم وتطهير دور العبادة وجميع المنشآت الحكومية والبنوك وماكينات الصرافة ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تقوم بها المحافظة للمنشآت الخدمية والمرافق الحيوية التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 

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أشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع إدارة الأوقاف ورؤساء القرى ووحدة الملاريا بدسوق على حملة لنظافة وتعقيم المساجد بنطاق مركز ومدينة دسوق وتطهيرها وتعقيمها، حرضا على سلامة المصلين، وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وتابع شريف هيكل، رئيس مدينة سيدي سالم، أعمال رش وتعقيم المساجد بالمدينة وقرى المركز، إضافة لرش وتعقيم الشوارع والأحياء، والمصالح الحكومية.


كما أشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع وأحياء المدينة، وبقرى المركز، مشدداً على استمرار التطهير والتعقيم بالفترة المسائية.
كما أشرف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال التطهير والتعقيم بشوارع وأحياء المدينة والقرى، إضافة لتطهير المصالح الحكومية والبريد والبنوك.

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