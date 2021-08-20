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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أفغاني: طالبان ترفض الحديث عن حكومة انتقالية

مسؤول أفغاني: طالبان
مسؤول أفغاني: طالبان ترفض الحديث عن حكومة انتقالية

كشف مسؤول أفغاني اليوم الجمعة، أن حركة طالبان ترفض أي حديث عن الحكومة الانتقالية قبل الانسحاب الأمريكي الكامل من البلاد.

وأضاف المسؤول المطلع على المحادثات والذي طلب عدم كشف اسمه، أن كبير مفاوضي طالبان أنس حقاني أخبر محاوريه السابقين بالحكومة أن الحركة لديها صفقة مع الولايات المتحدة بعدم التحرك سياسياً قبل الانسحاب الأمريكي في نهاية أغسطس الجاري.

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كذلك، لم يوضح ما إذا كانت الإشارة إلى عدم القيام بأي شيء هي فقط في المجال السياسي.

وأثار تصريح حقاني مخاوف بشأن ما قد تخطط له الحركة بعد 31 أغسطس، وما إذا كانت ستفي بوعدها بضم مسؤولين من غير طالبان في الحكومة المقبلة، وفق وكالة APTN.

في موازاة ذلك، قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إنه من المبكر الحديث عن شكل الحكم الجديد في أفغانستان، موضحاً أن الحركة لم تعلن عن "إمارة إسلامية" حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

مصدران مطلعان ودبلوماسيان أجنبيان قالا إن قطر قد تستضيف محادثات جديدة بين طالبان والحكومة الأفغانية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير للتوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة.

كما، أجرى زعماء أفغان سابقون، منهم الرئيس السابق حامد كرزاي، محادثات مع طالبان بالفعل.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية إن على الحركة أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها.

وكانت حركة طالبان دعت الأئمة في أفغانستان إلى الحث على الوحدة في أول صلاة جمعة بعد سيطرة الحركة على البلاد، وذلك مع امتداد الاحتجاجات ضدها إلى مزيد من المدن أمس الخميس، بما فيها العاصمة كابول.

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