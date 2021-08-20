التعليم العالي في أسبوع.. المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة تنطلق غدا.. مد التسجيل باختبارات القدرات.... 200 منحة للدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة

تستوعب 118280 طالبا.. ننشر الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل

مد التسجيل باختبارات القدرات.. جهز الأوراق المطلوبة قبل التوجه للكليات

التعليم العالي: تخرج فوج شباب الأسر المركزية بالجامعات من معهد إعداد القادة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

مبادرة الرئيس السيسي.. 200 منحة للدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة.. تفاصيل



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، إعلان انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل.



حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للمرحلة:-

- الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثرأي بنسبة 88.41% فأكثر 22954

- الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثرأي بنسبة 80.00 % فأكثر 16293

- الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر 79033

- الإجمـــــــــالي 118280



وأشارت الوزارة أنه في ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2021 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.



ومن جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعى الجديد 2021– 2022، مشددًا على أنه لن يتم فتح باب اختبارات القدرات مرة أخرى، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.



بينما تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول فعاليات مُلتقى الأسر الطلابية المركزية بالجامعات المصرية (برنامج إعداد القادة العام)، والذي أقيم خلال الفترة من ٨ - ١٢ أغسطس الجاري.



وأوضح التقرير أن البرنامج التدريبي الطلابي شمل العديد من المحاضرات وورش العمل عن الأمن القومي المصري والعربي وتجديد الخطاب الديني والتفاوض الفعال والإقناع وإعداد الشخصية وإعداد القائد العام ونظريات القيادة الحديثة، بواسطة 15 محاضرًا ومدربًا محترفًا من خلال برنامج تدريبي مُكثف.

وفي سياق اخر عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مساء الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المخرجات البحثية التي تقوم بها الأكاديمية؛ مشيدًا بورشة العمل التي عقدتها حول "مستقبل المياه في مصر.. الآمال والتحديات"، والتي تتيح لصناع القرار الوصول لمعلومات وتوصيات مختلفة من خلال مجموعة متميزة من الأكاديميين والعلماء بالشكل الذي يتناسب مع ثقافة العالم، مطالبًا بضرورة الاستمرار في عقد المزيد من هذه الورش.



وأشار د. عبدالغفار إلى دور الأكاديمية في دعم ورعاية البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من الباحثين والمبتكرين؛ لتنمية الصناعة المحلية، والتي تساهم في توفير فرص عمل من خلال فتح أسواق جديدة، وربط أبحاث الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة.

كما أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة في الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الحديثة؛ لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، في إطار سياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في كافة مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.