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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والتعديات على حرم الطريق بمدينة سفاجا

الدكتوره هدى مغربي
الدكتوره هدى مغربي رئيس مدينة سفاجا

ترأست  هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة بالمدينة وإزالة كافة التعديات الواقعة على حرم الطريق، بالتنسيق مع قسم شرطة سفاجا والإدارات المختصة بالوحدة المحلية.


وأكدت رئيس المدينة، أن الهدف من تلك الحملات هو القضاء على الأكشاك المخالفة، والتي هى عبارة عن مخازن تستخدم فى غير الغرض المخصص لها، كما تم إزالة كافة التعديات الواقعة على حرم الطريق العام، مشيرة إلى استمرار هذه الحملات  للقضاء على العشوائيات لإظهار المدينة بالشكل الحضارى الذى يليق بها كإحدى المدن السياحية العريقة.


على الجانب الآخر أعلنت المنطقة التاسعة  للطرق والكباري بالبحر الأحمر، اليوم ، الانتهاء من تطهير  البرابخ والمواسير وإزالة الرمال  بطريق "الزعفرانة /رأس غارب"،  وطريق "الغردقة / رأس غارب.


كما انتهت المنطقة من أعمال الترميم بالخلطة الأسفلتية بطريق "الغردقة / رأس غارب" بالاتجاهين وطريق "رأس غارب / الشيخ فضل"  وذلك حرصا على سلامة المرور، وحفاظا على أرواح المواطنين.

سفاجا حملة مكبرة البحر الأحمر الغردقة رئيس مدينة سفاجا

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