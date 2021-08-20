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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-8-2021

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم، الجمعة 20 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

 

متوسط سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري

عيار 24 من 894  إلى 896

سعر الذهب اليوم عيار 22 من 819 إلى 821

سعر الذهب اليوم عيار 21 من 782 إلى 784

سعر الذهب اليوم عيار 18 من 670  إلى 672

سعر الذهب اليوم عيار 14 من 521 إلى 523

سعر الذهب اليوم عيار 12 من 447  إلى 448

سعر الذهب اليوم الأونصة من 27,795 إلى 27,866

سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب من 6,256 إلى 6,272

سعر الذهب اليوم الكيلو من 893,714 إلى 896,000 

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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