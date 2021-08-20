زى النهاردة.. الأهلي يتعادل فى داكار والزمالك يسقط بالدورى والإسماعيلي يفوز فى أدغال غانا

شهد يوم ٢٠ أغسطس العديد من الأحداث الرياضية البارزة في مشوار الكرة المصرية.

وخطف النادى الأهلى تعادلا صعبا فى داكار فيما سقط نادي الزمالك امام بتروجيت فى الدورى الممتاز بينما عاد الإسماعيلي من غانا بفوز ثمين.

20 أغسطس 2000

تعادل النادى الأهلي في داكار مع جان دارك السنغالي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة من دوري مجموعات دوري الأبطال.

علاء ابراهيم تقدم للأحمر في الشوط الأول وأصحاب الأرض أدركوا التعادل في الشوط الثاني ليرفع لاعبو الأهلي رصيده إلى أربع نقاط.

سيد عبد الحفيظ نال البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء و اقالة الجهاز الفني بقيادة الالماني تسوبيل و ثابت البطل عقب اللقاء.

مثل الأهلي في هذه المباراة كل من:

عصام الحضري_ شادي محمد وإبراهيم سعيد و حسين شكري و سعيد عبد العزيز- هشام حنفي و سيد عبد الحفيظ و يوسف يعقوب و هادي خشبة و محمد جوده- وليد صلاح الدين و أحمد بلال و علاء إبراهيم و ياسر ريان.

20 أغسطس 2000

حقق النادى الإسماعيلي فوزا في مدينة كيب كوست علي مضيفه دوارف الغاني بهدفين نظيفين في إياب دور الثمانية لمسابقة كأس الإتحاد الافريقي ليصعد إلى الدور قبل النهائي بمجموع 6-0 للمباراتين.

سجل رضا سيكا في الدقيقة 28 من الشوط الأول و حمام إبراهيم سجل في الدقيقة 13 من الشوط الثاني.

مثل الإسماعيلي:

محمد صبحي - إسلام الشاطر و عماد النحاس و أيمن رمضان وأحمد سالم و رضا سيكا محمد يونس و سيد معوض- محمد حمص و حمام إبراهيم و محمد بركات- مامادو كيتا محمد صلاح أبو جريشة و جون أوتاكا.

20 أغسطس 2009

لقي فريق الزمالك هزيمته الأولى هذا الموسم أمام فريق بتروجيت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن ختام منافسات الأسبوع الثاني للدوري العام.

ونجح بتروجيت بقيادة المدير الفني مختار مختار في تحويل هزيمته في الشوط الأول بالهدف الذي أحرزه شيكابالا في الثانية 30 إلى فوز ثمين بهدفين في الشوط الثاني أحرزهما السيد حمدي ووليد سليمان في الدقيقتين 57 و88، فيما فشل المثلث الهجومي الخطير بقيادة ميدو وعمرو زكي وشيكابالا في تعديل النتيجة لصالحهم ووضح على خط الهجوم الأبيض عدم الانسجام.

الفوز رفع رصيد بتروجيت إلى ست نقاط ليزاحم الأهلي على المركز الأول ومتفوقا بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد الزمالك عند 3 نقاط من فوز وحيد على إنبي في المباراة الأولى محتلا المركز الخامس.