الكرملين: بوتين يلتقي العاهل الأردني الاثنين المقبل في روسيا

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري يوم الاثنين المقبل لقاء في روسيا مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح اليوم الجمعة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط أن يزور العاهل الأردني روسيا الأسبوع المقبل: "نعم، وسيتم عقد لقاء عمل (مع الرئيس بوتين) يوم الاثنين المقبل".

يشار إلى أنه قد آخر لقاء بين بوتين والملك عبد الله الثاني في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو 2020 أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.