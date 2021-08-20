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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر حول الأمن الغذائي بأفغانستان

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها ،إعلان ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان ماري-إيلين ماكجرورتي أن "شخصاً من كل ثلاثة أشخاص" يعاني من انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد بسبب عوامل عدة مرتبطة بالحرب في البلاد وتداعيات الاحترار المناخي.

 

وزير التنمية المحلية يبحث مع مسئولة برنامج الأغذية العالمي ملفات التعاون المشترك بين الجانبين

وشرحت المسؤولة أثناء مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس عبر الهاتف من كابول، أنها تريد البقاء في البلاد والحفاظ قدر الإمكان على نشاط برنامج الأغذية العالمي إزاء السكان الأكثر هشاشةً بسبب تمرد حركة طالبان وانتصارها في النزاع ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين.

 

فإضافة إلى النزاع، يعاني الأفغان من أزمة غذائية حادة. وقالت المسؤولة إن العام 2021 كان "سيكون عاماً صعباً للغاية في الأساس".

 

إلى جانب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 "يعاني البلد من موجة جفاف هي الثانية في غضون ثلاث سنوات. ولم يتعاف السكان كليا من عواقب الجفاف في 2017-2018" على حد قول ماكجرورتي.

 

وأوضحت "شهدت محاصيل القمح تراجعاً بنسبة 40 % بسبب فصل شتاء من الأكثر جفافا منذ 30 عاماً. لقد تساقط القليل من الثلوج على كابول هذه السنة" لذا فإن كميات المياه الناجمة عن ذوبان هذه الثلوج قليلة جدا مشيرة إلى أن ذلك "كان له "أثر مدمر على المواشي".

 

 الوضع تفاقم بطبيعة الحال

وقالت إن الوضع تفاقم بطبيعة الحال جراء النزاع في البلاد مع "عجز مزارعين عن الحصاد وفرارهم من منازلهم" فيما تعرضت حقول وبساتين "للتدمير".

 

وأضافت المسؤولة في برنامج الأغذية العالمي أن تدمير بنى تحتية مثل الجسور والسدود والطرقات، يعرقل وصول المواد الغذائية.

 

 

كوفيد-19 طالبان أفغانستان القمح الأغذية العالمي

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