350 مشاركاً من 26 دولة في النسخة الثالثة من معرض الصقور الدولي بالسعودية أكتوبر المقبل

تشهد العاصمة السعودية الرياض مطلع أكتوبر القادم إطلاق النسخة الثالثة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، بمشاركة 350 عارضاً من 26 دولة، حيث تستمر فعاليات المعرض على مدى 10 أيام.



وقال نادي الصقور السعودي، في بيان اليوم، إن المعرض يسعى لاستقطاب أكثر من 400 ألف زائر من السعودية وخارجها، كما يهدف إلى التعريف بالتراث السعودي في مجال الصيد بالصقور، والمساهمة في تعزيز هواية الصقارة، ونقلها للعالم وإنشاء منصة للتواصل بين الهواة والمحترفين؛ لتطوير صناعة الصقارة والصيد والنهوض بالحركة الثقافية والترفيهية.



الجدير بالذكر أن المعرض، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض على مساحة 65 ألف متر مربع، يوفر منصة دولية لعرض مستلزمات ومعدات التخييم وتدريب وأغذية الصقور والصيد والرماية، كما يشهد المعرض إقامة فعاليات وأمسيات ثقافية وفنية.