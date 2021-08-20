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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة المصري بالدوري

صدى البلد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تشكيل مباراة مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري .

وشهد التشكيل مفاجأت بالجملة حيث دفع بطاهر محمد طاهر علي حساب محمود كهربا وصلاح محسن علي حساب والتربواليا.

وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول وأيمن اشرف ووياسر ابراهيم وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

يدخل الأهلي مباراة المصري وفي رصيده 69 نقطة جمعها على مدار31 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر  المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».
وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة. 
فيما يخوض المصري مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 49نقطة جمعها من 31 مباراة، بعدما حقق الفوز في13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في 8 لقاءات.
وجاءت قائمة الأهلي لمباراة اليوم على النحو التالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

 

بيتسو موسيماني المصري البورسعيدي مسابقة الدوري محمود كهربا والتربواليا

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