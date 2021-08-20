فتاوى تشغل الأذهان.. الوسواس القهري في الصلاة.. للتخلص منه عليك بهذه الأمور .. وكيفية التغلب على الكسل لحظة أدائها .. الإفتاء توضح

حكم فوائد البنوك والتعامل معها.. الإفتاء تجيب

كيفية جبر الخواطر للوالدين.. وزير الأوقاف يوضح الطريقة



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان نرصد أبرزها في التقرير التالي:

علاج الوسواس أثناء الصلاة .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

علاج الوسواس أثناء الصلاة

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أن كثرة الوسواس أثناء الصلاة علاجها الذكر والدعاء والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) وكثرة ذكر الله تعالى باسمه "المقسط" بقول يا "مقسط".

روشتة علاج شرعية لعلاج الوسواس القهري

وقال الشيخ أحمد ممدوح، إن الوسواس عندما يتحول إلى قهري يجب تجاهله تماما، لافتا أن الوسواس من الشيطان.



قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوساوس أمر يبتلي به بعض الناس وعليهم ألا يستمروا فيه ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم.

وأضاف شلبي، في فيديو له، ردا على سؤال "يقال لي كثيرا أن عندي وسوسة في لبس الصلاة الخاص بي فالبعض يقول إنه شفاف.. ماذا أفعل؟ أن الأمر لا يحتاج الوسوسة فمعرفة شفافية اللباس سهلة وهى وضع شئ خلف اللباس فلو تمت رؤيته فهو شفاف وإن لم يرى فاللباس ليس شفافا.



كيفية التغلب على الكسل في أداء الصلاة.. الإفتاء توضح



كيفية التغلب على الكسل في أداء الصلاة.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفوى بدار الإفتاء، إن التغلب على الكسل في الصلاة يكون بالمسارعة والمبادرة إلى أدائها عقب الأذان مباشرة، إضافة إلى ضرورة إحساس العبد بالتلهف للقاء الله - سبحانه وتعالى- والوقوف بين يديه.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بقوله - تعالى-: « فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»ن ( سورة النساء: الآية 103).

وأوضح أن الله - عز وجل- أمرنا بالمبادرة إلى الوقوف بين يديه في هذه الأوقات الخمسة، في كل يوم وليلة، فإذا حرمنا من هذا الفضل، وهذا الوقوف، وهذا الاستعداد؛ فنحن في حرمان حقيقي.

وأضاف أنه يجب على كل مسلم أن يفكر أنه إذا ترك الصلاة؛ كان على خطر ومشكلة عظيمة بينه وبين ربه - تبارك وتعالى-؛ لذا كان عليه أن يبادر إليها بمجرد سماع الأذان، ويعود نفسه على ذلك.

اعاني من كسل شديد عند الصلاة .. فماذا افعل؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عاشور"، قائلًا: هذا الأمر يدل على اهتمامك بالصلاة وهو مؤشر جيد يقول أن فيك خير لكن نريد منك ان يكون كل خير، فالصلاة مهمة جدا في حياة المسلم، وللتأكيد على ذلك أقول لك إن كل العبادات قد يتركها المسلم لعذر الا الصلاة عذرها الوحيد زوال العقل.

وأشار الى ان الصلاة واجبة على الغني والفقير وعلى المسافر والمقيم وعلى السليم والمريض ولا عذر في تركها قط، فلماذا نكسل عن الصلاة وكيف نكسل وهي روضة الله في ارضه والله سبحانه وتعالي يناديك في اليوم 5 مرات لتذهب الى هذه الروضة وتكون في حضرة الله عز وجل تناجيه ويخاطبك بكلامه القرآن الكريم وتلبي النداء بالتسبيح والذكر وفي النهاية تقول له سبحانه وتعالى "التحيات لله" يعني انا في رحابك وحماك وكنفك ياربي، انت رب الأرض والسماوات تعفو عن العصي وتغفر للمذنب، ويمكنك أن تتفق مع أحد اقاربك او اصدقائك على ان يشجع كل منكما الاخر على الصلاة في وقتها.

وتابع: كما يجب عليك ان تقوم للصلاة بمجرد سماع الاذان وان تقلل من أوقات اللهو ولا تضيع الوقت لان وقت المسلم غالي جدا.



حكم فوائد البنوك والتعامل معها.. الإفتاء تجيب

حكم فوائد البنوك.. ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يسأل: ما حكم فوائد البنوك والتعامل معها؟

حكم فوائد البنوك

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر وإجابته على السائل: "إن الذي عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن الأرباح التي يأخذها الإنسان من ودائعه في البنوك حلال، مشيراً إلى أن العلاقة والتكييف الفقهي بين البنك والمودعين هي من قبيل الاستثمار، وهذه الأرباح ناتج عن الاستثمار فهي حلال لا حرمة عليه".

حكم الانتفاع بها

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار عن حكم الانتفاع بأموال البنوك، قائلاً، إن فوائد البنوك جائزة شرعا وحلال ولا حرج فيها.

وأضاف عبد السميع، أن فوائد البنوك يجوز أخذها والانتفاع بها فهي ليست حراما، منوها أن الأرباح الثابتة ليس فيها مانع شرعا، فمبناها قائم على ما يسمى بالجداول الإكتوارية أى أن البنك أجرى حسابات دقيقة وتيقن أن المبلغ المعين يعود إليه في الربح وبناءً عليه وضع النسبة الثابتة من الفائدة.

كيفية جبر الخواطر للوالدين.. وزير الأوقاف يوضح الطريقة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جبر الخواطر للوالدين وردت كفيته في القرآن الكريم في قوله تعالى "إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا".

وأضاف وزير الاوقاف، في خطبة الجمعة ، من مسجد عباد الرحمن، من محافظة الشرقية، أن جبر الخواطر بالقول الكريم لا يكون للوالدين فحسب وإنما للجميع.

واستشهد بقوله تعالى "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ" أي الكلام الخبيث لا يخرج إلا من الشخص الخبيث، والكلام الطيب لا يخرج إلا من الشخص الطيب.