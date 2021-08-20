عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح محسن يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري البورسعيدي

صلاح محسن
صلاح محسن

استطاع الأهلي تسجيل الهدف الأول في مرمى المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

مرر علي معلول كرة رائعة على رأس صلاح محسن الذي سجل كرة رأسية رائعة في مرمى المصري في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة

مرر حسين الشحات كرة خطيرة بالمقاس على رأس صلاح محسن في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ولكن أخطأها محسن وسدد رأسية في الأرض وحرم الأهلي من هدف مبكر.

وتألق عصام ثروت حارس مرمى المصري البورسعيدي، في التصدي لكرة رائعة من مجدي أفشة الذي استقبل كرة رائعة من طاهر محمد طاهر الذي أرسل كرة رائعة وسددها أفشة ولكن كان لها ثروت بالمرصاد.

txt

المصري يهاجم الأهلي بـ أحمد جمعة

txt

الأهلي يصعد لنصف نهائي البطولة العربية لرجال تنس الطاولة

ومرة أخرى توغل حسين الشحات بين دفاعات المصري البورسعيدي في الدقيقة 4 من عمر المباراة ووصل لمنطقة جزاء المصري وسدد كرة قوية ولكن عصام ثروت منعها من المرور وتصدى لها.


وجاء تشكيل المصري كالآتي:
حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي

الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - جريندو - أحمد رفعت - عمر كمال

الهجوم: أحمد جمعة

وضم تشكيل الأهلي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي
علي معلول وأيمن اشرف ووياسر ابراهيم وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

الأهلى الدوري الممتاز المصري طاهر محمد طاهر صلاح محسن

ترشيحاتنا

شوقي علام: الفتوى صنعة ولابد لها من التأهيل الدقيق .. فيديو

المفتي بعد مد خدمته: الرئيس السيسي أولاني وفريقي ثقة كبيرة

سيراميكا كليوباترا يتقدم على الزمالك بهدف أحمد محسن

من ركلة جزاء.. المصري يسجل الهدف الثاني في الأهلي

المفتي: الرئيس السيسي منذ تولى مهامه يهتم بضرورة إظهار الدين في ثوبه الحضاري

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

رياح تلطف الرطوبة.. طقس الـ 6 أيام القادمة من السبت إلى الخميس

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز

شرطي ينقذ مواطنا من الموت بعد سقوطه على قضبان مترو الأنفاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

فيديوجراف| انعزال .. هل أصيب الفنان عادل إمام بـ فيروس كورونا؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ