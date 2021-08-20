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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الوفاء وحفظ الجميل"

الاوقاف
الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان: "الوفاء وحفظ الجميل".

 

وطالبت الوزارة، الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 

وأعلنت وزارة الأوقاف أن غدا السبت سيتم توزيع 18  طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( الإسكندرية- الجيزة- المنوفية- بني سويف- الفيوم ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لكل من محافظات ( الإسكندرية– الجيزة- الفيوم ) و ( 3 )  أطنان لمحافظتي ( المنوفية- بني سويف ) ، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها : يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 547 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

 

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.

 

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

الأوقاف خطبة الجمعة القادمة وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي الإجراءات الاحترازية المجتمع

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