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رئيس التحرير
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أخبار العالم

تنصل سافر.. محلل سياسي: أمريكا مسؤولة عن اللاجئين الأفغان وتركيا لا تتحمل عبئهم

المحلل السياسي الجزائري
المحلل السياسي الجزائري الدكتور إسماعيل خلف الله

بعد أيام من سقوط أفغانستان في يد حركة طالبان، سارع آلاف الأفغان للهروب من بطش عناصر الحركة المتطرفة، وسط مخاوف بشأن حقوق النساء والأطفال وحرية الإعلام في هذا البلد.

وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري الدكتور إسماعيل خلف الله إن هذا المشهد كان متوقعًا بعد القرار الأمريكي بالانسحاب من أفغانستان بأسرع ما يمكن.

وأوضح خلف الله، في تصريحات تلفزيونية، أن اتفاقية جنيف لعام 1951 تضمن للاجئين الخارجين من أفغانستان حق اللجوء إلى دول أخرى.

وأضاف خلف الله أن الولايات المتحدة هي التي تتحمل المسؤولية القانونية أولًا والأخلاقية ثانيًا عن ضمان حق اللجوء للاجئين الأفغان، بالنظر إلى احتلالها أفغانستان لمدة 20 عامًا ثم انسحابها المفاجئ.

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وأشار خلف الله إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتحمل بدورها المسؤولية بالمقام الثاني بعد الولايات المتحدة عن ضمان حقوق اللجوء للأفغان، لكن الغريب أن هذه الدول تتنصل من مسؤولياتها وتلقي بها على عاتق دول جوار أفغانستان.

وتابع خلف الله أن دول أوروبا تعهدت باستقبال المتعاونين معها من الأفغان، ولكن لو كانت الولايات المتحدة وأوروبا صادقتين في تعهداتهما لما كان يجب أن تتركا عبء اللاجئين الأفغان لتتحمله دول جوار أفغانستان.

وقال خلف الله إن دول جوار أفغانستان عليها بطبيعة الحال أن تمد يد العون للاجئين الأفغان، ولكن المسؤولية الأساسية تظل على عاتق الولايات المتحدة ودول أوروبا، وعليها أن تقدم مساعدات مادية على الأقل للمساعدة في تحمل عبء اللاجئين الأفغان للدول التي يستقرون بها.

وعلق خلف الله على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تتحول إلى مستودع للاجئين، قائلًا "تركيا لا تريد تكرار نفس خطأ عام 2014 و2015 عندما فتحت حدودها لموجات كثيفة من اللاجئين، ومن ثم فهي لا ترغب في تحمل عبء إضافي بسبب اللاجئين الأفغان".

من جانبه، كشف مسئول أفغاني اليوم الجمعة، أن حركة طالبان ترفض أي حديث عن الحكومة الانتقالية قبل الانسحاب الأمريكي الكامل من البلاد.

وأضاف المسئول المطلع على المحادثات والذي طلب عدم كشف اسمه، أن كبير مفاوضي طالبان أنس حقاني أخبر محاوريه السابقين بالحكومة أن الحركة لديها صفقة مع الولايات المتحدة بعدم التحرك سياسياً قبل الانسحاب الأمريكي في نهاية أغسطس الجاري.

وأثار تصريح حقاني مخاوف بشأن ما قد تخطط له الحركة بعد 31 أغسطس، وما إذا كانت ستفي بوعدها بضم مسؤولين من غير طالبان في الحكومة المقبلة، وفق وكالة APTN.

في موازاة ذلك، قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إنه من المبكر الحديث عن شكل الحكم الجديد في أفغانستان، موضحاً أن الحركة لم تعلن عن "إمارة إسلامية" حتى الآن.

أفغانستان اللاجئين الأفغان طالبان الولايات المتحدة اوروبا

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