30 دقيقة تعادل سلبي وفرص ضائعة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا

سيطر التعادل السلبي علي احداث أول 30 دقيقة في مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأت المباراة حماسية بين الفريقين لتشهد الدقيقة الثانية من عمر اللقاء هجمة سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من ميدو جابر مرت أعلي عارضة أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

ورد الزمالك سريعا علي هجوم سيراميكا بهجمة خطيرة في الدقيقة الثالثة بعد كرة طولية وصلت للجزيري الذي استلم الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وحاول ارسال كرة عرضية أرضية ولكن أبعدها دفاع سيراميكا إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

وواصل الزمالك هجومه الضاغط علي فريق سيراميكا كليوباترا من اجل احراز هدف أول لإراحة اعصابه وارباك حسابات سيراميكا كليوباترا .

وشهدت الدقيقة 16 تبديل أول اضطراي في صفوف فريق سيراميكا كليوباترا بخروج محمد توني بعد أصابته ونزول شريف دابو بدلا منه.

وكاد سيراميكا كليوباترا أن يخطف الهدف الأول في الدقيقة 20 ولكن فشلت محاولاته بعدما احتسب حكم المباراة تسلل علي شادي حسين قبل ان يصل الي مرمي الزمالك.

وواصل لاعبي الزمالك ضغطهم المتواصل علي لاعبي سيراميكا كليوباترا بحثا عن الهدف الأول ولكن بدون خطورة قوية علي حارس مرمي سيراميكا.

وفي الدقيقة 27 كاد سيراميكا أن يخطف هدف غالي بعد تسديدة قوية من شادي حسين لاعب فريق سيراميكا من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى المقص الأيسر بقليل.

وواصل لاعبي سيراميكا كليوباترا تمريراتهم علي حدود منطقة جزاء الزمالك بحثا عن فرصة هدف وامتصاص حماس لاعبي الزمالك.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني ويوسف أوباما ومروان حمدي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة الزمالك

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - فابريس نجاه - شريف دابو - رجب عمران.