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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: يفكرون في الإغتيال.. ولا أخاف إلا الله

قيس سعيد
قيس سعيد


‏قال  الرئيس التونسي  قيس سعيد، إنه يجب التصدي للأسباب التي أدت إلى تأزم الوضع في البلاد. 

‏وذكر سعيد في تصريحات صحفية له قائلا : البلاد تعيش أياماً تاريخية وسنواجه التحدي بالتحدي ولن نقبل إلا بالإنتصار.

وأضاف الرئيس التونسي : لولا الاستبداد الذي عاشته البلاد وما زالت تعيشه لما آل الوضع إلى ما هو عليه اليوم.

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‏وتابع قيس سعيّد: أقول لمن يدّعون أن مرجعيتهم الإسلام أعرف ما تدبرون وأنا لا أخاف إلا الله رب العالمين.


وواصل سعيّد: يفكرون في الإغتيال وسأنتقل إذا مُت اليوم أو غداً شهيداً إلى الضفة الأخرى من الوجود.

واتم سعيّد تصريحاته قائلا : لن نترك الحق في الحياة للمتاجرين بحق الشعب في أسواق النخاسة.

تونس الرئيس التونسي قيس سعيد مكافحة الفساد الاغتيال

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