الرئيس التونسي: يفكرون في الإغتيال.. ولا أخاف إلا الله



‏قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يجب التصدي للأسباب التي أدت إلى تأزم الوضع في البلاد.

‏وذكر سعيد في تصريحات صحفية له قائلا : البلاد تعيش أياماً تاريخية وسنواجه التحدي بالتحدي ولن نقبل إلا بالإنتصار.

وأضاف الرئيس التونسي : لولا الاستبداد الذي عاشته البلاد وما زالت تعيشه لما آل الوضع إلى ما هو عليه اليوم.

‏وتابع قيس سعيّد: أقول لمن يدّعون أن مرجعيتهم الإسلام أعرف ما تدبرون وأنا لا أخاف إلا الله رب العالمين.



وواصل سعيّد: يفكرون في الإغتيال وسأنتقل إذا مُت اليوم أو غداً شهيداً إلى الضفة الأخرى من الوجود.

واتم سعيّد تصريحاته قائلا : لن نترك الحق في الحياة للمتاجرين بحق الشعب في أسواق النخاسة.