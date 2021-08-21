الخامس مكرر ثانوية عامة: طورت نفسي بترجمة الكتب واعتمدت على الكتاب المدرسى

قال محمود حسن ، الخامس مكرر على الثانوية العامة، أنه حاول على مدار عام كامل تطوير نفسه في اللغات عن طريق ترجمة الكتب ، مضيفا أنه اعتمد على منصات وزارة التعليم فى المذاكرة.



وأضاف "حسن" ، خلال استضافته مع الاعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار، انه اخذ دروس خصوصية فى كل المواد ولكنه قام بتطوير نفسه من خلال المنصات الإلكترونية .



وأشار الى أن واجه مشكلات مختلفة خلال الثانوية العامة ومنها أن كل مدرس يجيب عن اسئلة المواد بطرق مختلفة ولكنه تغلب على ذلك بالاطلاع على الكتب المدرسية والمنصات الإلكترونية .



ولفتت إلى أن نظام التعليم الجديد تطلب منها الاطلاع على كافة مصادر المعرفة سواء الكتاب المدرسي، أو بنك المعرفة.



يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ذكر في تصريحاته مؤخرا إن نسبة النجاح العامة 74%، مشيرا إلى أن أي صاحب عمل سيتقدم له طالب يملك شهادة ثانوية عامة، سيكتشف أن ذلك الطالب لديه مهارات تفوق الأجيال الماضية.

ودعا شوقي المواطنين للمزيد من الثقة في النظام التعليمي، مضيفا أن الوزارة في تعلم مستمر من الأخطاء وتحاول رصد أي شيء من شأنه التأثير على مستقبل الطلاب وتلافيه.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن معرفة نتيجة الامتحانات قبل موعدها تعتبر نوعا من التفاخر الاجتماعي، وليس لها داع، مشيرا إلى ضرورة التعاون من الوزارة والتفكير في بعض السلوكيات الخاطئة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل استيعاب النظام التعليمي الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة من النظام الجديد تعتبر أول دفعة تعليمية في العصر الحديث.



كما استعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.

نسبة الحاصلين على اكثر من 95% اقل عن الأعوام السابقة

الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع

تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة

حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام

النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه

لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات

تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية

كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب وتدليس .