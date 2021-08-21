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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرابع مكرر أدبي ثانوية عامة: اقترح أن يكون اليوم الدراسي 4 حصص فقط لمدة 4 ساعات

الطالبة الاء على
الطالبة الاء على

قالت آلاء علي، الحاصلة على المركز الرابع أدبي مكرر بالثانوية العامة،أنها كانت تأخذ دروسًا خصوصية في كل المواد كغيرها من الطلاب، موضحة أنه بسبب كورونا كانت المدارس مغلقة على مدار عام ونصف، وأن الطلاب لم يذهبوا للمدرسة في الثانوية العامة إلا عامًا ونصف فقط.


واقترحت خلال لقائها ببرنامج «آخر النهار» مع الاعلامى محمد الباز المُذاع عبر قناة «النهار»، أن يكون اليوم الدراسي 4 حصص فقط، لمدة 4 ساعات، ويتم شرح مادتين فقط باليوم حتى يستوعب الطلاب».

 

وواصلت: «الأوائل مش كائنات خارقة، فقط عندهم ثقة بالنفس، وأنصح الطلبة العام المقبل بأن يتدربوا على أسئلة أكثر».

يذكر أن  الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم، ذكر في تصريحاته مؤخرا  إن نسبة النجاح العامة 74%، مشيرا إلى أن أي صاحب عمل سيتقدم له طالب يملك شهادة ثانوية عامة، سيكتشف أن ذلك الطالب لديه مهارات تفوق الأجيال الماضية.

ودعا شوقي  المواطنين للمزيد من الثقة في النظام التعليمي، مضيفا أن الوزارة في تعلم مستمر من الأخطاء وتحاول رصد أي شيء من شأنه التأثير على مستقبل الطلاب وتلافيه.

وأضاف وزير التربية والتعليم  أن معرفة نتيجة الامتحانات قبل موعدها تعتبر نوعا من التفاخر الاجتماعي، وليس لها داع، مشيرا إلى ضرورة التعاون من الوزارة والتفكير في بعض السلوكيات الخاطئة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل استيعاب النظام التعليمي الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة من النظام الجديد تعتبر أول دفعة تعليمية في العصر الحديث.


كما استعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.
نسبة الحاصلين على اكثر من 95%  اقل عن الأعوام السابقة
الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.
تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع
تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة
حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام
النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه
لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات
تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية
كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب وتدليس .

 

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