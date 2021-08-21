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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل تخصص في سرقة الشقق بالمعصرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عاطل، 4 يام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة بمنطقة المعصرة.

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وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه ذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في الكشف عن هوية لص المساكن عقب سرقته شقة بمنطقة المعصرة ونجحت في القاء القبض عليه.

وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقة المساكن، تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة شاشة عرض - هاتف محمول من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، وأقر بإرتكابه عدد (3) حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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