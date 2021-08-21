برلماني: دعم الدولة المستمر لذوي الإعاقة يقوي عزيمتهم في تحقيق أهدافهم

وجه النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير لفئة ذوي الإعاقة بعد تحقيقهم ال نجاح في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، مؤكدًا أن قوة عزيمتهم الكبيرة في مواجهة التحديات والصعوبات، مؤكدا أن الدولة المصرية أصبحت تعمل على التصدي للتمييز وتعزيز ثقافة التلاقي وتوفير حياة جيدة لهم، ويتمثل ذلك في الدعم المستمر والتوجيهات التي تصب في مصلحتهم.

وأكد عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" على ان التوجيهات الرئاسية بتوفير كافة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية، تاتي من منطلق حرص الرئيس السيسي على على هذه الفئة وتقديم الدعم الكامل لهم، وتعريفهم أن الدولة تقف بجانبهم في كافة التحديات التي قد يواجهونها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن مثل هذه القرارات تكون دافع قوي لهم على مواصلة الطريق والسعي في تحقيق أهدافهم، مشيدا بتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية، للتسهيل عليهم في التحصيل الدراسي والجامعي وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

هذا وهنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفياً أوائل الجمهورية من ذوي الإعاقة بما حققوه من نجاح وتفوق في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، معربة عن فخرها الشديد بنجاحهم وتفوقهم، وتغلبهم على كافة الصعوبات التي واجهونها بعزيمة وصبر وشجاعة.

وتحاورت القباج مع الطلاب وتعرفت بشكل مبدئي على تطلعاتهم ومطالبهم خلال المرحلة المقبلة، كما كانت حريصة على تهنئة أولياء أمورهم وأكدت أن جهودهم في رعاية أبنائهم وتذليل كافة العقبات لهم، وتوفير بيئة مناسبة كان له عاملاً رئيسياً في نجاحهم وتفوقهم.

ولفتت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعقد العزم على مواصلة تقديم الدعم للأبناء من ذوي الإعاقة وترى أن ذلك من صميم رسالتها، ولذلك ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة.

وأعلنت القباج عن خطة الوزارة لتنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما كلفت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب.

