عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "التغيرات المناخية": تغيير خريطة مصر الزراعية ضرورة للحفاظ علي إنتاجية المحاصيل

صدى البلد

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة ضرورة تغيير خريطة مصر الزراعية للتغلب على آثار التغييرات المناخية على المحاصيل الزراعية، والحفاظ علي معدل إنتاجيتها.

وأضاف فهيم للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج الجدعان على فضائية القاهرة والناس ٢ ، ضرورة اتباع المزارعين والشركات الزراعية ل١٠ خطوات تمثل سبل مواجهة التغييرات المناخية وأثرها السلبى على المحاصيل الزراعية، والوصول الى أعلى إنتاجية ممكنة للمحاصيل الزراعية وتبدأ بدراسة خريطة المناخ للأراضي قبل القيام بزراعتها،  لتحديد أفضل النباتات الصالحة للزراعة طبقا للمناخ المصاحب للأراضي، و تقريب فترات الرى  خلال موجات الحرارة الشديدة ، مع الامتناع عن الرى خلال اوقات ذروة الحرارة، إضافة لاستخدام مركبات الفولفليك آسيد ونترات الماغنسيوم للأحداث توازن فى نمو النبات، الى جانب استخدام سليكات البوتاسيوم، لتحمل درجات الحرارة ، مع رش مركب الكالسيوم بورن بعد ٤٠% من فترة النمو.


وأوضح فهيم، ضرورة استخدام مركب سيلكات  البوتاسيوم للوقاية النباتات من اخطار البرودة والصقيع مع منقوع السوبر فوسفات، الى جانب استخدام الفسفور فى تغذية النبات ورشها بالكالسيوم بورن لزيادة الاخصاب ، واستخدام مركبات نترات او سترات البوتاسيوم على مياه الرى لتقوية النباتات وزيادة فترة تحملها للتغيرات المناخية وتقلبات الجو.
 

وزارة الزراعة وقاية النباتات درجات الحرارة المحاصيل الزراعية التغيرات المناخية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإنتاج الحربي فى الدوري

الصحة: تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

حزين للخسارة.. على ماهر: المصري كان ندا قويا للأهلي

طارق شوقي: السماح للطلاب اللاجئين من سوريا واليمن والسودان بالتسجيل في نظام التعليم المصري

المرصد: اختطاف عسكريين اثنين تابعين للجيش السوري في السويداء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج لليوم السبت 21_8_2021 عاطفيا ومهنيا وصحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المصري والزمالك على سيراميكا

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ