رئيس "التغيرات المناخية": تغيير خريطة مصر الزراعية ضرورة للحفاظ علي إنتاجية المحاصيل

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة ضرورة تغيير خريطة مصر الزراعية للتغلب على آثار التغييرات المناخية على المحاصيل الزراعية، والحفاظ علي معدل إنتاجيتها.

وأضاف فهيم للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج الجدعان على فضائية القاهرة والناس ٢ ، ضرورة اتباع المزارعين والشركات الزراعية ل١٠ خطوات تمثل سبل مواجهة التغييرات المناخية وأثرها السلبى على المحاصيل الزراعية، والوصول الى أعلى إنتاجية ممكنة للمحاصيل الزراعية وتبدأ بدراسة خريطة المناخ للأراضي قبل القيام بزراعتها، لتحديد أفضل النباتات الصالحة للزراعة طبقا للمناخ المصاحب للأراضي، و تقريب فترات الرى خلال موجات الحرارة الشديدة ، مع الامتناع عن الرى خلال اوقات ذروة الحرارة، إضافة لاستخدام مركبات الفولفليك آسيد ونترات الماغنسيوم للأحداث توازن فى نمو النبات، الى جانب استخدام سليكات البوتاسيوم، لتحمل درجات الحرارة ، مع رش مركب الكالسيوم بورن بعد ٤٠% من فترة النمو.



وأوضح فهيم، ضرورة استخدام مركب سيلكات البوتاسيوم للوقاية النباتات من اخطار البرودة والصقيع مع منقوع السوبر فوسفات، الى جانب استخدام الفسفور فى تغذية النبات ورشها بالكالسيوم بورن لزيادة الاخصاب ، واستخدام مركبات نترات او سترات البوتاسيوم على مياه الرى لتقوية النباتات وزيادة فترة تحملها للتغيرات المناخية وتقلبات الجو.

