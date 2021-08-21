حلف شمال الأطلسي يؤكد ضرورة الوصول إلى مطار كابول لنقل الرعايا الأجانب والأفغان

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، نشر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ما يكفي من الطائرات لنقل الرعايا الأجانب وزملائهم الأفغان من كابول، لكن الوصول إلى مطار كابول يشكل "تحديا كبيرا"، بحسب ما حذر الأمين العام للحلف الجمعة.

وقال ينس ستولتنبرج في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الحلف، إن عددا من الدول تطلب مزيدا من الوقت لاستكمال عمليات الإجلاء.

وكانت الولايات المتحدة التي تتولى بشكل كامل الاشراف على العمليات في المطار، قد حددت في وقت سابق مهلة تنتهي بنهاية هذا الشهر لإنجاز سحب قواتها من أفغانستان.

لكن العديد من الدول الأعضاء في الحلف أثارت مسألة احتمال تأخر ذلك الموعد بسبب عمليات الإجلاء.

لا يزال مواطنو تلك الدول وعدد من الأفغان الأكثر عرضة للخطر

ولا يزال مواطنو تلك الدول وعدد من الأفغان الأكثر عرضة للخطر، عالقين في أفغانستان التي سقطت بيد طالبان.

ويقول الحلف إن 500 من موظفيه المدنيين، بينهم قرابة 200 أفغاني، لا يزالون يعملون في المطار لابقائه مفتوحاً بينما تتواصل عمليات الإنقاذ العسكرية.

وفي أعقاب الاجتماع، أصدرت الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف بياناً دعت فيه "من هم في مواقع السلطة في أفغانستان إلى احترام وتسهيل المغادرة الآمنة والمنظمة، ومنها عبر مطار حامد كرزاي الدولي في كابول".