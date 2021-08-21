تركي آل الشيخ: كل عام وبلادي تعانق المجد في ظل قيادة حكيمة

اليوم الوطني السعودي

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تويتة جديدة في حب بلدة المملكة العربية السعودية .

وغرَّد تركي آل الشيخ، عبر "تويتر : بكل فخر واعتزاز .. نطلق هوية اليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار # هي لنا الدار ، كل عام وبلادي تعانق المجد في ظل قيادة حكيمة وعظيمة.



وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن بدء تصوير مسلسله الجديد “الثمانية” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



وعلق تركى آل الشيخ على الصورة: “المخرج الكبير أحمد مدحت.. الفنان القدير خالد الصاوي.. والنجم الكبير آسر ياسين والنجوم غادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمد علاء جامايكا ومصطفى البنا والممثل السعودي خالد صقر ومهندس الديكور القدير محمد عطية ومصممة الملابس القديرة منى التونسي ومدير التصوير العالمي توماس اورن توماسون والمونتير هيثم كرم.. ومحمد عبد المتعال رئيس قناة ام بي سي مصر وحمادة إسماعيل المشرف العام على الإنتاج والمنتج الأستاذ عبدالله أبو الفتوح والمنتج المنفذ أحمد سوكة”.



مسلسل "الثمانية"، يعد أول عمل يقوم بتأليفه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.



أبطال مسلسل الثمانية

تركى آل الشيخ أعلن عن أبطال مسلسل “الثمانية”، حيث يشارك عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفى البنا.