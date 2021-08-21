دراستى بالألمانية.. أصغر مطربة أوبرا ب فيينا : عيلتى متمسكة بلهجتى المصرية

قالت مريم طاحون ، أصغر مطربة فى أوبرا فيينا ، ان دراستها التعليمية فى فيينا تكون باللغة الألمانية ولكن عائلتها متمسكة بجذورها ولهجتها المصرية بجذورها بمحافظة الشرقية .



وأوضحت "طاحون" ، خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC ، ان وزارة الثقافة قامت بتكريمها فى حفل غنائى مؤخرا بمسرح الجمهورية لافتة الى انها اقنعت والديها كثيرا لموافقتهم على خوض دراسة الغناء الأوبرالى خاصة انهم يركزون فقط على جانب الدراسة .



وتابعت أن عائلتها تحرص سنويا لزيارة قريتهم وعائلتهم فى محافظة الشرقية لافتة الى ان تدرس فى فيينا بمدرسة موسيقية وتدرس الغناء الاوبرالى الى جانب المواد الدراسية الثابتة بأى مرحلة تعليمية..

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد شهدت المشاركة الاولى للفنانة الشابة مريم طاحون اصغر مغنية مصرية فى اوبرا فيينا مع فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى والذى اقيم على مسرح الجمهورية يحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية.



كما أكدت " عبد الدايم " اهتمام الدولة بالنابغين من ابناء الوطن المقيمين بالخارج باعتبارهم سفراء لقوى مصر الناعمة ، وقالت ان مشاركة المغنية الشابة مريم طاحون مع نجوم فرقة اوبرا القاهرة يعد تشجيعا لها على الاستمرار فى السعى للتميز واثنت على ادائها وحثتها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح واثبات الذات ، واشادت بالمستوى الراق لعروض الفرقة التى باتت تتمتع بمستوى يضاهى الفرق العالمية المتخصصة .