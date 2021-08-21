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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الحفيظ: لن نسمح بضغط مبارياتنا مرة أخرى.. وسندافع عن حقوقنا المشروعة

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن ما حدث هذا الموسم بخوض المباريات وسط هذا الضغط الرهيب لن يتكرر ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، وسندافع عن حقوقنا المشروعة.

أضاف: «تعرضنا لظروف صعبة وفقدنا نقاطا كثيرة هذا الموسم، وهو أمر لم يكن مقبولا وتسبب في الابتعاد عن بطولة الدوري».

وأوضح: «حققنا هذا الموسم بطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية، وكلها إنجازات تحسب لهذا الجيل من اللاعبين الذين تحملوا مسئولية كبيرة».

وقال: «لم ولن نصمت مجددا على ضغط المباريات الذي تعرضنا له هذا الموسم، ولكن علينا أيضا تعديل بعض الأمور الداخلية بالنسبة لنا، والتي كانت أحد أسباب الابتعاد عن بطولة الدوري هذا الموسم، ومنها خسارة نقاط سهلة للغاية كانت في المتناول».

وأضاف: «اهتمامنا الزائد ببطولة إفريقيا من أجل الفوز بها للمرة الثانية على التوالي جاء على حساب تركيزنا في الدوري، وهو أمر سنعيد التفكير فيه ودراسته لتجنبه مستقبلا».

وقال عبد الحفيظ: «سنعمل بقوة للتصحيح وتعديل بعض الأمور الخاصة بالفريق، ونحن على يقين من استمرار دعم جماهير الأهلي للفريق في المرحلة القادمة».

وأشار إلى أن بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم كانت في المتناول، ولكنها ابتعدت، ولهذا لا بد أن نعتذر للجماهير، والقادم بالنسبة لنا سيكون مختلفا في التفكير والقرارات، ولن نصمت على أي ضغوط أو تجاوز في مواعيد المباريات.

وأضاف: «أي ظلم أو ضغط في المباريات خلال مشوار الأهلي في  كأس مصر لن نصمت أمامه، وسندافع عن حقوقنا المشروعة».

وأكد عبد الحفيظ أن الأجندة الدولية معروفة، وعلى الجميع الالتزام بها، ولن ندفع فاتورة ضغط المباريات التي تحملناها هذا الموسم، وتسببت في ابتعاد الأهلي عن بطولة الدوري الممتاز.

وقال بيتسو موسيماني،إن مباراة الفريق أمام المصري كانت قوية وحماسية، ونجح الأهلي في حسمها بنتيجة 4-2.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المصري أنه لا يحب الحديث عن فريق آخر، وأنه يركز على الأهلي فقط، مشيرًا إلى أنه توقع أن تكون المباراة قوية، خاصة أن المنافس لديه دوافع قوية للظهور بشكل جيد أمام الأهلي.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وقال لهم إن المصري سوف يبحث عن التسجيل في الشوط الثاني.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن اللعب كان مفتوحًا ونجح الأهلي في تسجيل رباعية، وأهدر عدة فرص محققة، مشيرًا إلى أنه لم يرغب في المغامرة بالثنائي محمد شريف العائد من الإصابة، وبدر بانون بعد شفائه من كورونا.

 

سيد عبد الحفيظ بطولة الدوري برونزية كأس العالم للأندية الدوري الممتاز بدر بانون

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